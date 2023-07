L’Italia ha esordito ai Mondiali di calcio femminili con una vittoria

La Nazionale di calcio femminile ha battuto 1-0 l’Argentina nella sua prima partita ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Il gol che ha deciso la partita è stato segnato a tre minuti dal novantesimo da Cristiana Girelli, entrata in campo da appena cinque minuti. Con questo risultato l’Italia è momentaneamente prima nel gruppo G a pari merito con la Svezia, che domenica ha battuto 2-1 il Sudafrica.

Italia-Argentina si è giocata all’Eden Park di Auckland, in Nuova Zelanda. È stata una partita equilibrata e a lungo bloccata. L’Italia ha passato nella metà campo avversaria gran parte del tempo, senza però riuscire a superare lo schieramento difensivo argentino fino al gol di testa di Girelli su cross dalla sinistra di Lisa Boattin, sua compagna di squadra alla Juventus. Girelli era entrata da poco in campo al posto della sedicenne Giulia Dragoni.

Pubblicità

In precedenza all’Italia erano stati annullati due gol, entrambi per fuorigioco e nel primo tempo, su conclusioni di Arianna Caruso e Valentina Giacinti. L’Argentina aveva risposto perlopiù in contropiede e in ripartenza, rendendosi pericolosa in attacco soltanto nei minuti finali, quando era in svantaggio e alla ricerca del pareggio.

Per l’Italia la prossima partita è in programma sabato mattina (ore 9:30) a Wellington contro la Svezia, che è la favorita per il passaggio del turno da prima classificata del girone (si qualificano agli ottavi le prime due). Argentina e Sudafrica giocheranno invece venerdì notte, sempre in Nuova Zelanda.

– Leggi anche: Che Mondiale sarà per l’Italia femminile