È morta Gloria, la seconda persona in Italia a ottenere l’autorizzazione a ricorrere al suicidio assistito senza dover passare da un tribunale

Domenica alle 10:25 è morta in Veneto Gloria, una paziente oncologica di 78 anni che aveva fatto richiesta di suicidio assistito, la pratica con cui a determinate condizioni ci si auto-somministra un farmaco letale. Gloria è la seconda persona in Italia che ha potuto ottenere la verifica dei propri requisiti e le indicazioni sul farmaco da assumere senza passare per un tribunale (come successo invece in almeno altri due casi, quello di Federico Carboni e di Antonio, altra persona che non ha voluto rendere noto il proprio cognome); è però la prima che è morta facendo effettivamente ricorso a questa pratica: il primo caso in cui non si era reso necessario ricorrere a un tribunale era stato quello di Stefano Gheller, che però aveva deciso di aspettare ed è quindi ancora vivo.

Gloria è morta in casa sua, assistita da Mario Riccio, il medico anestesista che nel 2006 permise a Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare, di morire interrompendo il trattamento sanitario che lo teneva in vita. Il Veneto una delle regioni italiane che finora si sono dimostrate più attente su questo tema: è stata la prima a completare la raccolta delle firme per dotarsi di una legge regionale che regoli modalità e tempistiche per il ricorso al suicidio assistito, evitando così vicende come quelle di Carboni e Antonio. Recentemente il consiglio regionale del Veneto ha dichiarato ammissibili le firme raccolte e a breve inizierà quindi il procedimento che porterà a discutere la legge.

In Italia manca una legge nazionale sul fine vita. Il ricorso al suicidio assistito è infatti legale non grazie a una legge, che non è mai stata approvata, ma grazie a una storica sentenza della Corte Costituzionale del 2019, arrivata dopo anni di iniziative, appelli e infine di disobbedienze civili in cui si chiedeva più libertà sulle scelte individuali di fine vita. Finora la mancanza di una legge ha comportato gravi problemi e sofferenze da parte di chi voleva accedere al suicidio assistito, con ritardi, mancanze e ostracismi da parte delle aziende sanitarie locali.

