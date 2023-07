Le evacuazioni per i grandi incendi a Rodi

Caricamento player

Tra sabato e domenica oltre 3.500 persone sono state evacuate d’urgenza da case, alberghi, resort e altre strutture turistiche sull’isola greca di Rodi, a causa dei grossi incendi che proseguono da giorni e che sabato si sono diffusi in ampie zone dell’isola. Il ministro greco della Crisi climatica e della Protezione civile, Christos Stylianides, ha fatto sapere che per il momento non sono stati segnalati feriti. Le evacuazioni sono avvenute via terra e via mare, dove la Guardia costiera è stata aiutata da diverse imbarcazioni private.

Le persone evacuate sono state portate in altre località dell’isola. Molte si trovano in alcune navi messe a disposizione dalle autorità greche, altre in un palazzetto dello sport, nelle palestre delle scuole o nelle sale di un centro congressi. Sono state evacuate le aree dei paesi di Kiotari, Laerma, Lardos, Asklipio, Gennadi e altri ancora: tutte mete turistiche molto frequentate in questo periodo. Molte abitazioni e diversi alberghi sono stati raggiunti e danneggiati dagli incendi, ma è ancora presto per capire quanto.

Per provare a controllare gli incendi sono intervenuti finora 5 elicotteri e 173 vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi gli incendi si stanno ancora espandendo, e all’alba di domenica mattina le autorità hanno ordinato l’evacuazione di altre località. In alcuni casi le evacuazioni sono dovute avvenire molto di fretta per la velocità con cui si sono espansi gli incendi, causando un certo panico tra le persone, che hanno raccontato ai giornali di essere dovute fuggire di corsa, senza preavviso e senza sapere bene dove andare.

Gli incendi, che stanno interessando da giorni anche altre zone della Grecia, sono favoriti dalle temperature particolarmente alte di questo periodo e dalle raffiche di vento, che li rendono imprevedibili per la velocità con cui si muovono. Rodi è inoltre un’isola con un’ampia vegetazione, dove gli incendi trovano continuamente aree boschive e terreni agricoli da bruciare.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni dicono che continueranno a esserci caldo e vento: il timore delle autorità greche è che nelle prossime ore e giorni gli incendi possano ulteriormente aggravarsi pregiudicando definitivamente la stagione turistica, fondamentale per l’economia dell’isola.