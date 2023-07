Le foto degli incendi in Grecia

In Grecia da tutta la settimana sono in corso grandi incendi. Le zone più colpite sono Loutraki, vicino alla città di Corinto, e una foresta nei pressi di Dervenochoria, circa 30 chilometri a nord di Atene. Nei giorni scorsi era stata colpita anche la località turistica di Lagonisi, circa 40 chilometri a sud-est di Atene, e c’erano stati incendi anche sulle isole di Creta e Rodi. La situazione è stata aggravata dai forti venti e dall’ondata di calore che da diversi giorni interessa tutto il bacino del Mediterraneo, che ha creato un clima molto secco favorevole alla diffusione degli incendi.

Per effetto degli incendi la circolazione su alcune autostrade e su alcuni tratti ferroviari è stata interrotta. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in visita a Bruxelles ha definito la situazione preoccupante: «Abbiamo sempre avuto incendi in estate, ma per gli effetti del cambiamento climatico in questo momento sembrano più intensi».

