Celebripost

Questa settimana le foto di persone da fotografare non sono state scattate alle prime dei film, e per una ragione ben precisa: lo sciopero del sindacato degli attori statunitensi, che tra le altre cose impedisce loro di partecipare ad attività di promozione e simili. Ci sono però gli attori e le attrici che hanno preso parte agli scioperi: Rosario Dawson, Kevin Bacon, Tina Fey e Lupita Nyong’o, tra gli altri. Brad Pitt, Rachel Weisz e Daniel Craig invece erano tra quelli sugli spalti di Wimbledon per assistere alle finali del torneo maschile e femminile di tennis. Ma valeva la pena fotografare anche Carlos Alcaraz, che Wimbledon l’ha vinto, e Timothy Lyndsay Shaddock, il marinaio australiano sopravvissuto due mesi nell’Oceano Pacifico.