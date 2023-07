La tennista ceca Marketa Vondrousova ha vinto il torneo di Wimbledon, nel Regno Unito, battendo la tennista tunisina Ons Jabeur in due set (6-4, 6-4). Vondrousova ha 24 anni ed è attualmente alla decima posizione nel ranking femminile mondiale: era alla sua prima finale di Wimbledon e alla seconda di uno dei quattro tornei del Grande Slam, ovvero i più importanti al mondo. Nel 2019 era arrivata in finale nel Roland Garros di Parigi, dove era stata sconfitta dall’australiana Ashleigh Barty.

