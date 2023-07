Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto in cinque set (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di Wimbledon, uno dei quattro grandi tornei della stagione tennistica, l’unico giocato sull’erba. Per Alcaraz è la prima vittoria a Wimbledon e la seconda in un torneo del Grande Slam (dopo gli US Open del 2022): a 20 anni è il terzo giocatore più giovane a vincere a Wimbledon dopo Boris Becker e Björn Borg.

Alcaraz è il numero uno delle classifiche mondiali ATP (la federazione internazionale del tennis maschile), ma non era il favorito in questa partita durata quasi cinque ore: Alcaraz ha giocato solo quattro tornei in carriera sull’erba, una superficie che impone cambi alle caratteristiche di gioco, mentre Djokovic arrivava da due vittorie nelle precedenti finali del grande Slam del 2023 (Australian Open e Roland Garros) e aveva già vinto il torneo di Wimbledon sette volte.

Pubblicità

– Leggi anche: Carlos Alcaraz è già il tennista da battere