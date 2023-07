I danni del forte vento tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia

Martedì pomeriggio un forte vento ha abbattuto degli alberi e danneggiato i tetti di alcune costruzioni in Cadore, tra la provincia di Belluno, in Veneto, e il Friuli Venezia Giulia. È stato quello che in meteorologia viene definito “downburst”, che si potrebbe tradurre come “raffica discendente”, ed è generalmente associato a un temporale. Anche in Trentino-Alto Adige, ad esempio in val di Fassa e in alta val di Fiemme, ci sono stati danni per il maltempo a causa di una grandinata associata a forte vento. A Terlano, in provincia di Bolzano, un operaio che stava lavorando in un cantiere è stato lievemente ferito dai rami caduti.

This is the original shootage taken by one of our members in Santo Stefano di Cadore. Skittles-like trees falling during the storm. pic.twitter.com/5KBpwGEp5m — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 18, 2023

In Cadore i vigili del fuoco hanno ricevuto più di 80 richieste di intervento per casi di tetti danneggiati e scoperchiati e strade bloccate dalla caduta di rami, alberi o pali; in alcune frazioni ci sono state interruzioni nel servizio di fornitura dell’elettricità. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha paragonato gli effetti del vento sui boschi a quelli che aveva avuto la cosiddetta tempesta Vaia nel 2018, che aveva abbattuto milioni di alberi. Gli ultimi venti hanno fatto comunque molti meno danni.

In Trentino i vigili del fuoco hanno soccorso un ragazzo di 14 anni che era caduto nel torrente Avisio vicino a Predazzo. I danni principali per il maltempo sono stati in val di Fassa, ad esempio a Campitello, dove sono caduti degli alberi anche nel centro abitato. La strada statale del passo Rolle è stata temporaneamente chiusa in due punti.

In provincia di Bolzano, dove le raffiche di vento hanno superato i 90 chilometri orari, sono stati scoperchiati il tetto di un’azienda, a Fortezza, e di una casa, a Brunico; nel capoluogo è crollato un albero di piazza Vittoria. A causa degli alberi e dei rami caduti è stato interrotto il traffico sulla strada statale e sulla linea ferroviaria della Val Pusteria tra Chienes e San Sigismondo.

Anche in numerose località del Friuli Venezia Giulia la viabilità ha avuto problemi per la caduta di alberi e rami e ci sono state interruzioni della corrente elettrica. I comuni più colpiti sono stati Resia, Pontebba, Ovaro, Lusevera, Gemona, Trasaghis, Montenars, in provincia di Udine. A Trasaghis c’è stato anche un incendio causato da un fulmine, che però non ha interessato case o altre costruzioni, ma solo una zona boschiva, ed è stato spento.