L’incendio all’aeroporto di Catania

Intorno alle 23:30 di domenica sera si è sviluppato un incendio all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. È stato spento prima dell’una di notte grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ma intorno all’aeroporto il fumo dell’incendio è rimasto per ore. Non ci sono morti né feriti gravi, alcune persone sono state intossicate dal fumo. Al momento non sono note le cause dell’incidente. Le fiamme si sarebbero propagate a partire dal piano inferiore e poi avrebbero raggiunto il terminal partenze al piano superiore. Nel frattempo l’aeroporto ha comunicato di aver sospeso i voli in partenza e in arrivo fino alle 14 di mercoledì 19 luglio.

Al momento dell’incendio nell’aeroporto c’erano ancora molte persone, che hanno iniziato a scappare in modo confuso quando si sono accorte di quello che stava succedendo. Tra le persone che dovevano partire c’erano molti turisti. Il fumo ha invaso gli ambienti interni dell’aeroporto contribuendo alla confusione: secondo le testimonianze, sul posto c’era scarsa visibilità e il personale di sicurezza ha fatto fatica a far uscire all’esterno tutte le persone.

Non ci sono ancora state comunicazioni ufficiali sulle soluzioni proposte a chi doveva partire ieri sera, e non è chiaro come sarà riorganizzato il traffico aereo finché l’aeroporto resterà chiuso. Per il momento il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha solo detto di far riferimento alle singole compagnie aeree che gestiscono i voli previsti in questi giorni.

I voli in arrivo invece sono stati quasi tutti dirottati all’aeroporto di Palermo e a quello di Comiso, a 15 chilometri da Ragusa, e sono stati organizzati bus per portare i passeggeri a Catania. Nelle prossime ore dovrebbe essere coinvolto anche l’aeroporto di Reggio Calabria. Uno dei voli partiti ieri sera, proveniente da Milano, è stato dirottato all’aeroporto Fiumicino di Roma. Molti altri tra domenica sera e lunedì mattina sono stati direttamente cancellati.