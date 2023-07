Le frasi razziste e sessiste nella telecronaca Rai dei Mondiali di nuoto

La Rai ha avviato una procedura disciplinare nei confronti dei telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, che nella mattina di lunedì durante il racconto della finale femminile di tuffi sincronizzati dal trampolino avrebbero usato frasi sessiste, razziste e inappropriate, segnalate da diversi telespettatori. La trasmissione dei Mondiali di nuoto di Fukuoka, in Giappone, è andata in diretta su RaiPlay2, ma al momento non è disponibile online, quindi non c’è una registrazione di tutte le frasi in questione. L’unico frammento, pubblicato online da alcuni utenti, è quello in cui Leonarduzzi usa stereotipi razzisti parlando dei cinesi.

Come è stato segnalato da @defrogging, durante il Mondiale di tuffi, alcuni telecronisti avrebbero fatto commenti xenofobi e sessisti nei confronti degli atleti e delle atlete. È questo il nuovo modello Rai? pic.twitter.com/1dQnyJ9a4o — Tommaso Sasso (@tomm_sasso) July 17, 2023

Pubblicità

Leonarduzzi, contattato dal Corriere della Sera, ha detto di aver pronunciato alcune di quelle frasi, smentendone delle altre, «mentre chiacchierava con un collega». Sostiene insomma di non essere stato consapevole di essere in onda: «Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano un metro e mezzo da me. Sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere».

La giustificazione non è stata ritenuta sufficiente dall’azienda, che ha comunicato il rientro immediato dal Giappone dei due telecronisti e la loro sostituzione. Leonarduzzi peraltro in passato era finito al centro di altri due casi simili, uno per una battuta sessista pronunciata in telecronaca, uno per un post sul suo profilo Facebook in cui faceva gli auguri ad Adolf Hitler nel giorno della sua nascita.

Il caso è stato segnalato su Twitter da uno spettatore della diretta, che ha condiviso una mail di protesta alla Rai in cui ricostruiva a memoria alcune delle frasi pronunciate, perché il video della telecronaca delle fasi preliminari della gara non è disponibile online su RaiPlay. Non è chiaro quindi cosa abbia detto Leonarduzzi, che però ha ammesso che le sue frasi erano una barzelletta a sfondo sessuale e un commento sul fisico delle tuffatrici olandesi. Citato da Repubblica, Leonarduzzi ha detto che «non si tratta assolutamente di commenti sessisti, ho solo detto una barzelletta da bar sul “Si la do” al mio commentatore durante la pausa del TG». E poi ha aggiunto: «Sul fatto che ho detto della corporatura grande delle atlete olandesi, lo faccio anche per gli uomini quando hanno un fisico grosso e ben strutturato».

In un’altra telecronaca di una finale maschile, commentando i tuffi dell’italiano Riccardo Giovannini, Leonarduzzi ha detto: «Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo». Nel pomeriggio è intervenuto l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha annunciato una procedura disciplinare nei confronti di Leonarduzzi e di Mazzucchi, e ha chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi di farli rientrare immediatamente dal Giappone. Al loro posto in telecronaca è stato messo Nicola Sangiorgio.

Leonarduzzi due anni e mezzo fa era stato protagonista di un’altra frase sessista in telecronaca, durante una gara di rally. Parlando del pilota Ott Tänak aveva raccontato di una scommessa: «Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. “Donna nanak tutta Tanak”»

Possibile che su ⁦@RaiSport⁩ un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100euro? Mi auguro che la #Rai avvii subito un procedimento disciplinare. pic.twitter.com/v6STkyBa4m — valeria fedeli (@valeriafedeli) December 8, 2020

Il caso suscitò le lamentele dell’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, del partito Democratico, mentre nel 2018 era stato il segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, a segnalare che Leonarduzzi aveva postato degli auguri di compleanno in tedesco nel giorno del compleanno di Hitler. In quel caso la Rai rispose con una nota dicendo di non credere che gli auguri fossero rivolti al dittatore nazista.