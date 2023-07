Le critiche al Comune di Petilia Policastro per aver dedicato un manifesto funebre all’assassino di Lea Garofalo

L’amministrazione del Comune calabrese di Petilia Policastro, in provincia di Crotone, è stata criticata duramente dalle opposizioni locali per aver fatto esporre un manifesto funebre in cui esprimeva vicinanza alla famiglia di Rosario Curcio, uno degli uomini della ’ndrangheta che nel 2009 uccisero la collaboratrice di giustizia Lea Garofalo, morto lo scorso 29 giugno a Milano dove era detenuto. La scelta del Comune è stata giudicata da molti inopportuna perché Curcio è stato responsabile di uno dei più gravi omicidi compiuti dalla criminalità organizzata, e la sezione crotonese del Partito Democratico ha chiesto le dimissioni del sindaco Simone Saporito, eletto con una lista civica.

Il manifesto dice: «Il sindaco Simone Saporito e l’Amministrazione comunale partecipano al dolore che ha colpito la famiglia Curcio per la perdita del caro congiunto». Saporito ha spiegato che esporre manifesti di cordoglio in occasione dei funerali che si svolgono a Petilia Policastro è una pratica abituale dell’amministrazione comunale: «L’opportunità di fare il manifesto è in effetti opinabile», ha riconosciuto il sindaco, «ma noi abbiamo fatto il manifesto a tutti. Perché a lui no? Davanti alla morte si è tutti uguali. Sarebbe stata una discriminazione al contrario non farlo».

Lea Garofalo, ex moglie del boss della ’ndrangheta Carlo Corso, è riconosciuta e ricordata come un simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Dopo essere diventata testimone di giustizia fu uccisa dalla ’ndrangheta il 24 novembre 2009, quando aveva 35 anni, in un agguato organizzato dal suo ex marito. Prima di essere uccisa fu torturata, e il suo corpo venne poi bruciato nella frazione monzese di San Fruttuoso. I resti furono ritrovati soltanto nel 2012.

Per il suo omicidio furono condannate all’ergastolo diverse persone del clan Cosco, tra cui l’ex marito di Garofalo, che fu riconosciuto come mandante, e lo stesso Rosario Curcio, i cui funerali si sono svolti lo scorso 11 luglio a Petilia Policastro.

Curcio aveva 46 anni ed era detenuto nel carcere di Opera, a Milano: il 29 giugno aveva tentato il suicidio nella propria cella ed era morto poche ore dopo al Policlinico di Milano. Oltre ad aver partecipato all’omicidio di Garofalo, Curcio era stato riconosciuto come la persona che ne aveva distrutto il cadavere.

