È morto in carcere Rosario Curcio, uno dei responsabili dell’omicidio della collaboratrice di giustizia Lea Garofalo

È morto in carcere Renato Curcio, uno degli uomini che uccisero Lea Garofalo, ex moglie del boss della ‘ndrangheta Carlo Cosco, assassinata il 24 novembre del 2009 dopo essere diventata testimone di giustizia, in un agguato organizzato proprio da Cosco.

Curcio era stato condannato all’ergastolo per aver partecipato all’omicidio di Garofalo e per averne distrutto il cadavere. Aveva 46 anni ed era detenuto nel carcere di Opera, a Milano: ha tentato il suicidio nella propria cella mercoledì sera ed è morto poche ore dopo al Policlinico di Milano. Sulle circostanze esatte della sua morte sono comunque in corso indagini.

Lea Garofalo è riconosciuta e ricordata come un simbolo della lotta contro la criminalità organizzata. Fu uccisa a Monza ma i i suoi resti furono trovati solo nel 2012 nella frazione di San Fruttuoso. Curcio era stato condannato in primo grado proprio nel 2012, al termine di un lungo processo e con una sentenza poi confermata in appello nel 2013 e in Cassazione nel 2014. Insieme a lui furono condannati lo stesso Cosco, riconosciuto come mandante dell’omicidio, e altri 4 esponenti del suo clan.

