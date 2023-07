La Francia rimborserà chi fa riparare i vestiti invece di buttarli

La ministra dell’Ecologia francese Bérangère Couillard ha annunciato che a partire da ottobre in Francia sarà possibile richiedere un “bonus réparation” (“bonus rammendo”) tra i 6 e i 25 euro ogni volta che si sceglie di far rammendare un proprio indumento in una sartoria o calzoleria che aderisce al programma invece di buttarlo via. Ogni anno in Francia vengono buttate via circa 700mila tonnellate di vestiti, due terzi delle quali finiscono in discarica: l’obiettivo del bonus è ridurre questa tendenza e sostenere il settore delle riparazioni di indumenti. Couillard ha detto che spera che il programma incentiverà più negozi a offrire servizi di riparazione.

Il “bonus réparation” è soltanto il più recente tra gli sforzi del governo francese per ridurre la produzione di rifiuti nel contesto della “legge anti-spreco” introdotta nel 2020: finora la Francia ha vietato l’uso di sacchetti di plastica per la frutta e la verdura nei supermercati e le confezioni monouso nei fast food e ha incoraggiato le aziende a pubblicare un “indice di riparabilità” dei propri prodotti per indicare quanto facile sarebbe ripararli invece di comprarne di nuovi. Ha inoltre ordinato la costruzione di fontanelle d’acqua in tutti gli spazi pubblici per ridurre l’uso delle bottiglie di plastica.

La legge è accompagnata da una campagna di educazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione dell’acquisto, il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti. Nel 2021 erano entrati in vigore dei bonus simili per la riparazione di elettrodomestici e prodotti tecnologici. Già nel 2016 la Francia aveva invece vietato ai supermercati di distruggere il cibo invenduto, obbligandoli invece a donarlo a un circuito di redistribuzione.