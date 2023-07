Altri sconti interessanti per il Prime Day di Amazon

Caricamento player

Oggi è il secondo e ultimo dei due giorni del cosiddetto Prime Day, cioè la ricorrenza annuale di sconti e promozioni che Amazon riserva agli abbonati al suo servizio di consegne veloci Prime di tutto il mondo. Le offerte sono iniziate ieri e dureranno fino alla mezzanotte di stasera. Come ogni anno di seguito trovate alcune dritte e alcuni sconti interessanti per chi vuole approfittare del Prime Day ma non ha tempo di passare in rassegna tutte le promozioni che ci sono e verificare che siano effettivamente vantaggiose (spesso non lo sono). Qui c’è già una prima selezione di offerte uscita ieri.

I prezzi su Amazon cambiano spesso e anche di molto nell’arco di tutto l’anno, quindi non è immediato capire se il prezzo scontato durante il Prime Day sia effettivamente basso rispetto ai mesi precedenti e le percentuali indicate da Amazon non sono sempre d’aiuto. Un modo facile per capirlo è usare strumenti come CamelCamelCamel e Keepa, che a partire da un link a un prodotto di Amazon mostrano l’andamento del prezzo da quando quel prodotto è in vendita sulla piattaforma. Per una spiegazione più approfondita, c’è questa vecchia ma sempre valida guida di Consumismi che può tornare utile.

Uno shampoo secco

Moroccanoil è un marchio di prodotti per capelli molto apprezzato da alcune redattrici del Post per i loro effetti molto visibili dopo l’uso e per il loro profumo, ma meno apprezzato per i suoi prezzi alti. In questi giorni in offerta c’è lo shampoo secco, cioè quello che si spruzza sui capelli asciutti quando non è ancora il momento di lavarli ma gli si vuole dare un po’ più di volume e sentirli più leggeri. Solitamente costa 26 euro ma in questi giorni si trova a 20. C’è sia per capelli chiari che per quelli scuri.

Una macchina per il caffè americano

Questa del marchio di piccoli elettrodomestici spagnolo Cecotec è in sconto a 21 euro: un prezzo molto conveniente per una macchina del caffè e ribassato di un bel po’ rispetto al solito, che è tra i 30 e i 40 euro. È abbastanza compatta, fa fino a un litro e mezzo di caffè e le recensioni sono alte, ma è molto essenziale nelle funzioni e non ha il timer per programmarlo e trovarlo pronto la mattina quando ci si sveglia.

Un tracker Bluetooth

I tracker sono piccoli dispositivi che si attaccano a ciò che non si dovrebbe assolutamente perdere, come le chiavi di casa o quelle dell’auto, ad esempio. Funzionano via Bluetooth tramite un’app da scaricare sullo smartphone, che serve a localizzarli e ritrovarli quando non si sa più dov’è finito l’oggetto a cui è attaccato. Quelli marchio Tile sono tra i più conosciuti sul mercato e sono parecchio più economici di quelli di Apple, oltre che spesso in sconto in occasioni come questa: questo nero costa 17,50, invece dei 25 euro soliti.



Una scorta di “didò”

Cioè la pasta modellabile colorata con cui molti hanno giocato almeno una volta da bambini e che non sembra passare di moda: 20 vasetti di altrettanti colori del marchio Hasbro costano 10 euro, contro i quasi venti dei mesi scorsi.



La Poldina di Zafferano

Poldina è una lampada portatile da tavolo, usata soprattutto per gli esterni, che si vede spesso in hotel e ristoranti: è prodotta da Zafferano, un’azienda italiana di Treviso. Tutte le Poldina nelle versione Pro sono senza fili, si accendono e spengono tramite un pulsante touch sulla sommità della lampada e sono dimmerabili, cioè si può regolare l’intensità della luce. In questi giorni ci sono offerte su più versioni della Poldina Pro su Amazon, e con le più convenienti si risparmiano 30 euro: come questa questa nera a 94 invece di 125 euro o questa salvia a 99 euro.



Un portacarte magnetico per iPhone

Lo scorso mese un redattore ha comprato un piccolo portacarte che si attacca al retro del telefono grazie a dei magneti, che funzionano solo con i modelli di iPhone dal 12 in su, che li hanno integrati. Dentro ci stanno due carte, tre molto strette, e lo usa con soddisfazione da allora. In questi giorni costa una manciata di euro in meno: 13,50 euro contro i 17 che aveva pagato lui.



Una sedia Varier

Progettata alla fine degli anni Settanta dal designer norvegese Peter Opsvik per l’azienda Stokke, che fu poi acquisita da Varier, è una sedia senza schienale, con solo una seduta e due sostegni per appoggiarci gli stinchi. Chi ci si siede sta praticamente in ginocchio (anche se il peso deve rimanere per la maggior parte sul bacino) e per questo tende naturalmente a portare il bacino in avanti e tenere la schiena e il collo più dritti, ma potete guardare anche questo video per scoprire le diverse posizioni con cui può essere usata. Sul sito ufficiale la versione in legno costa 329 euro: su Amazon si trova sempre a meno, ma i 250 euro per cui è in vendita in questi giorni è uno dei prezzi più convenienti.

Un adattatore per aumentare le porte USB

Cioè un aggeggio che inserito nella porta USB del proprio computer fa in modo che si ottengano altre porte USB da utilizzare: questo per quattro porte USB costa 4 euro in meno del solito, 12 invece di 16. Se invece avete un computer, come i nuovi MacBook Air, che hanno solo delle porte USB di tipo C potrebbe farvi comodo quest’altro adattatore, che oltre ad avere due porte USB “normali” ha anche una porta USB-C e una per i cavi HDMI: costa 24 euro invece dei soliti 30.

