Alcuni sconti interessanti del Prime Day di Amazon

Oggi e domani – martedì 11 e mercoledì 12 luglio – è il Prime Day, cioè la ricorrenza annuale di sconti e promozioni che Amazon riserva agli abbonati al suo servizio di consegne veloci Prime di tutto il mondo. In questa occasione Amazon fa sconti su decine di migliaia di prodotti di tutti i tipi, dagli elettrodomestici all’abbigliamento: alcuni sono effettivamente vantaggiosi, altri meno. Come ogni anno di seguito trovate alcune dritte e alcuni sconti interessanti, per chi vuole approfittare del Prime Day ma non ha tempo di passare in rassegna tutte le promozioni che ci sono. I prodotti segnalati qui sotto sono tutti scontati dalla mezzanotte tra lunedì e martedì alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, salvo esaurimento scorte.

I prezzi su Amazon cambiano spesso e anche di molto nell’arco di tutto l’anno, quindi non è immediato capire se il prezzo scontato durante il Prime Day sia effettivamente basso rispetto ai mesi precedenti. Un modo facile per capirlo è usare strumenti come CamelCamelCamel e Keepa, che a partire da un link a un prodotto di Amazon mostrano l’andamento del prezzo da quando quel prodotto è in vendita sulla piattaforma. Per una spiegazione più approfondita, c’è questa vecchia ma sempre valida guida di Consumismi che può tornare utile.

Cose di Apple

Apple è uno dei marchi di prodotti tecnologici più desiderati e costosi, e per questo, a meno che non si abbia fretta, vale spesso la pena aspettare periodi di sconti per acquistarli.

In questi giorni su Amazon ci sono sconti interessanti sui laptop MacBook Pro del 2021. I prezzi variano molto in base alla grandezza dello schermo, alla memoria e alla potenza del processore. In generale però tutti hanno i prezzi ribassati di diverse centinaia di euro, spesso a cifre mai raggiunte prima: per esempio questo da 16 pollici e 1 Tera costa 1800 euro, un migliaio di euro in meno del solito.

Ci sono sconti anche sugli iPhone 14 Pro, l’ultimo modello di iPhone che è stato presentato da Apple a settembre dello scorso anno insieme a iPhone 14 Plus. Il modello nero e quello argento da 512 Giga costano 1520 euro, un centinaio in meno del prezzo che avevano negli ultimi mesi e 200 in meno del prezzo che c’è attualmente sul sito di Apple. C’è un piccolo sconto anche su iPhone 14 Pro Max, sia nero che argento, da 512 Giga: costa 1670 euro anziché 1760.

Cose di Bose

Per chi vorrebbe comprare un paio di auricolari o cuffie con la cancellazione del rumore, perché viaggia spesso o perché le usa quando vuole concentrarsi, Bose è una delle aziende più celebri e in questi giorni fa sconti molto sostanziosi.

I QuietComfort Earbuds II sono i migliori auricolari per la cancellazione del rumore secondo Wirecutter, l’autorevole sito di recensioni del New York Times: in questi giorni il modello bianco costa 200 euro, il prezzo più basso di sempre su Amazon (di solito vanno dai 230 ai 300 euro).

C’è uno sconto interessante anche sulle cuffie QuietComfort 45 bianche o nere, considerate altrettanto buone se quello che vi interessa è la cancellazione del rumore: in questi giorni costano 180 euro, mentre di solito vanno dai 250 ai 300 euro.

Smart TV

Per chi sta cercando una smart tv il Prime Day può essere una buona occasione perché ce ne sono parecchie dei marchi più autorevoli del settore con sconti rilevanti. Per esempio questa da 43 pollici di Samsung costa 300 euro, una cinquantina rispetto al prezzo degli ultimi mesi. C’è anche questa di Hisense da 32 pollici che non è mai scesa sotto i 200 euro e ora ne costa 180, o quest’altra sempre di Hisense da 43 pollici che ne costa 320 anziché 370.

Audible

Per il Prime Day l’abbonamento alla piattaforma di audiolibri di Amazon, Audible, è gratuito per i primi tre mesi (poi costa 10 euro) anziché solo per i primi 30 giorni.



Cuociriso

Nell’ultimo anno nella redazione del Post l’entusiasmo per le cuociriso, cioè gli elettrodomestici che aiutano a cuocere il riso come si fa in Asia, quindi con la giusta dose d’acqua e non scolandolo come fosse pasta, ha contagiato col tempo sempre più persone. Se anche tra chi legge c’è qualcuno che ci sta pensando da un po’, sappia che in questi giorni ci sono sconti sulle cuociriso, abbastanza economiche, di Reishunger, un’azienda tedesca che le produce in Cina e che importa riso da tutto il mondo. Quella che avevamo provato noi pagandola sui 45 euro ora ne costa 33: dai nostri test era risultata la più veloce delle tre ma anche la più essenziale, perché non ha un display, non sono previsti programmi diversi a seconda del tipo di riso, né è disponibile il timer per programmare la cottura. Inoltre non va bene per chi vive e mangia spesso da solo perché non c’è nemmeno la tacca che indica la quantità d’acqua corrispondente a una tazza di riso, quella che normalmente una persona si mangerebbe in un pasto.

In sconto c’è anche un modello “mini”, per pasti fino a tre persone e molto più sofisticata di quella descritta sopra. Ha 8 programmi diversi per cuocere il riso, un timer e la funzione di mantenimento del calore. Per questo il prezzo è più alto: in questi giorni costa 80 euro anziché i 110 dell’ultimo anno.

Una culla

Next2Me è una famosa linea di culle per neonati del marchio Chicco. La loro caratteristica principale è il fatto che si possono far aderire completamente al letto dei genitori, regolandole anche in altezza, e hanno un lato che si può aprire o abbassare per fare in modo che diventino di fatto una piccola estensione del letto dei genitori. L’effetto è che il bambino è vicinissimo (quindi i genitori non hanno bisogno di alzarsi per andare a prenderlo), ma al tempo stesso si abitua a dormire in un suo spazio. Molti neogenitori sostengono che questo tipo di culla sia di grande aiuto, nel periodo dell’allattamento. Il modello Essential in questi giorni costa 123 euro, una ventina in meno del solito.

Cose di Logitech

Logitech è uno dei marchi di maggior qualità per quanto riguarda i dispositivi da ufficio. In questi giorni c’è uno sconto questo mouse “ergonomico” che costa 49 euro anziché 60 e passa: ha una forma che prevede una specie di appoggio per il pollice, cosa che dovrebbe affaticare meno la mano e il polso.

Scorte di carta igienica

Ma accertatevi prima di avere spazio dove tenerle, prima di fare la fine della redattrice che ha dovuto imparare a conviverci quotidianamente. Secondo accurati calcoli condotti dalla redazione di Consumismi l’offerta più conveniente è quella di 84 rotoli di Rotoloni Regina da 2 veli a 64 euro anziché 80: avendo 500 fogli ciascuno infatti viene un costo per foglio di 0,0015 centesimi, il più basso di tutte le offerte di questo Prime Day.

Un trolley

Da anni il peraltro direttore del Post usa il trolley Tranverz di Eastpack per brevi viaggi in aereo, e ha contagiato nella scelta almeno un’altra persona della redazione. Secondo lui «la cosa bella è che anche se continui a riempirlo lui si chiude sempre, magari strizzandolo un po’». Lo svantaggio è che «tasche e scomparti sono inesistenti o inservibili: è un trolley per chi fa i bagagli buttando dentro tutto insieme». È in offerta su Amazon a 82 euro, il prezzo più basso dell’ultimo anno.

Un e-reader

Chi vorrebbe comprare un e-reader, magari prima di partire per le vacanze per poterlo usare in viaggio e non dover appesantire la valigia con libri di carta, trova diversi modelli di Kindle in sconto su Amazon. Il più economico, per chi non ha particolari pretese, è questo modello del 2022 da 16 Giga, che in questi giorni costa 90 euro anziché 110.

Un’orchidea

Sì ma di LEGO: in questi giorni è scontata a 35 euro, una decina in meno del solito.

