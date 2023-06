La rivolta militare del gruppo Wagner in Russia, man mano che succede

A partire dalla serata di venerdì il gruppo paramilitare russo Wagner e il suo capo, Yevgeny Prigozhin, hanno avviato un’insurrezione militare contro l’esercito russo, dopo che Prigozhin ha accusato i comandi militari russi di aver attaccato i suoi uomini, oltre che di inettitudine e corruzione. «Il male generato dai comandi militari di questo paese deve essere fermato», ha detto Prigozhin, annunciando che avrebbe condotto i suoi uomini in territorio russo in una «marcia per la giustizia»: «Siamo in 25 mila e risolveremo il caos che sta avvenendo in questo paese». Venerdì notte gli uomini del gruppo Wagner sono entrati a Rostov sul Don, una città da oltre un milione di abitanti non lontano dal confine con l’Ucraina, e Prigozhin sostiene che sia stata interamente occupata. Il gruppo Wagner ha minacciato di arrivare a Mosca, se le sue richieste non saranno esaudite.

In risposta alle accuse, il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione ha definito le azioni di Prigozhin come un atto di tradimento e una «pugnalata alla schiena», e ha detto che l’esercito regolare ha già ricevuto tutti gli ordini necessari per occuparsi della situazione. Il Post ha aperto un liveblog per seguire la situazione.