I controller per videogiochi vanno benissimo per manovrare mezzi sofisticati

Uno dei particolari che hanno attirato l’attenzione di giornalisti e del pubblico rispetto alla vicenda del sommergibile disperso nell’oceano Atlantico con cinque persone a bordo da domenica 18 giugno è il dispositivo con cui viene pilotato, cioè un controller di quelli usati per giocare ai videogiochi. Potrebbe sembrare strano che un mezzo così sofisticato venga pilotato con uno strumento così semplice, che si trova comunemente nei negozi di elettronica per poche decine di euro: in realtà i controller per videogiochi sono usati già da tempo in svariati paesi per manovrare veicoli e dispositivi anche molto sofisticati, compresi quelli militari.

Vice ha notato che lo strumento usato per pilotare il sommergibile Titan è una versione leggermente modificata di un controller G-F710 della Logitech, che cominciò a produrre questo modello nel 2011. In un recente servizio televisivo di CBS News lo stesso CEO della OceanGate, l’azienda statunitense che ha prodotto il sommergibile, raccontava che il mezzo era pilotato proprio con un controller da videogame. Il controller, che funziona attraverso il bluetooth, veniva mostrato anche in un video promozionale che in questi giorni sta circolando sui social network.

the titan submarine is controlled by Bluetooth with an old video game controller pic.twitter.com/AN73reFA19 — Richard B. Long (@intell911) June 20, 2023

Controller come quelli della Xbox 360 vengono usati da almeno dieci anni dall’esercito e dalla marina degli Stati Uniti, che tra le altre cose li sfruttano sia per pilotare i robot impiegati per la bonifica di ordigni esplosivi, sia per manovrare la torretta, cioè la struttura nella parte superiore dei sottomarini.

I controller per videogiochi – o loro versioni modificate – sono usati anche dall’esercito britannico e da quello israeliano per manovrare rispettivamente un particolare mezzo militare pilotato a distanza e un tipo di carro armato. Per gestire il sistema di difesa aerea a corto raggio dell’esercito degli Stati Uniti (M-SHORAD) si usa un controller che ricorda quello per Nintendo 64.

The controller of US Army's M-SHORAD / The fire controller of Challenger 2 pic.twitter.com/J60VKTTE4B — Sovinskiy (@_Sovinskiy) February 16, 2023

I motivi principali per cui gli eserciti usano strumenti di questo tipo per pilotare mezzi anche molto sofisticati sono che sono poco costosi, ma soprattutto che le reclute li conoscono molto bene: sanno come sono fatti e conoscono la logica con cui funzionano, cosa che rende più semplice imparare a pilotare mezzi militari a distanza. Xbox inoltre è una consolle prodotta da Microsoft, cosa che rende i controller facilmente compatibili con svariati sistemi operativi, tra cui Windows, osserva il Washington Post.

L’immersione del sommergibile Titan era stata organizzata dalla OceanGate per esplorare il relitto del Titanic, il famoso transatlantico affondato nell’aprile del 1912. La spedizione era partita dal Canada sulla nave di appoggio Polar Prince e il sommergibile aveva cominciato la sua discesa nell’oceano nelle prime ore di domenica. Al momento non si conoscono i motivi per cui il Titan ha interrotto i contatti con la Polar Prince dopo poco meno di due ore. Sia secondo Vice che secondo il Washington Post comunque sembra improbabile che possa essere dipeso da un solo fattore o solo da uno specifico componente del mezzo, come il dispositivo usato per pilotarlo.

