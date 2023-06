L’ex prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è stata arrestata per un’indagine sulla gestione dei fondi del suo partito

L’ex prima ministra della Scozia Nicola Sturgeon è stata arrestata dalla polizia scozzese nell’ambito di un’indagine sulla gestione dei fondi del Partito Nazionale Scozzese (SNP).

L’indagine era stata avviata nel 2021 e riguarda 600mila sterline (circa 700mila euro) che il partito aveva raccolto nel 2017 tra i suoi sostenitori per organizzare una campagna per un nuovo referendum sull’indipendenza del paese, dopo quello fallito nel 2014. Dalle indagini era emerso che il partito aveva speso solo 57mila sterline per quello scopo, e che il resto dei soldi raccolti non era nelle casse del partito.

Sturgeon si era dimessa da prima ministra e da leader del partito all’inizio del 2023, a sorpresa, dicendo di non avere più le energie per continuare a fare il suo lavoro. Poco dopo suo marito Peter Murrell, fino a quel momento presidente dell’SNP, era stato arrestato e accusato di essersi appropriato dei fondi, con i quali sembra che fra le altre cose abbia acquistato un camper per sua madre, la suocera di Sturgeon. Murrell ha negato tutte le accuse, mentre Sturgeon ha detto di non aver mai saputo nulla dei presunti traffici del marito. Il 18 aprile la polizia scozzese aveva arrestato anche il tesoriere del partito Colin Beattie nell’ambito dell’indagine sul marito di Sturgeon.

