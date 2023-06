La classifica finale della Serie A 2022/2023

Caricamento player

La 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 2022/23 si è giocata tra venerdì 2 e domenica 4 giugno. Il Napoli, che ha battuto la già retrocessa Sampdoria, è stato premiato per la vittoria del campionato e insieme a Lazio, Inter e Milan giocherà in Champions League. Atalanta e Roma si sono qualificate per l’Europa League, mentre la Juventus giocherà in Conference League. La terza e ultima retrocessione in Serie B – per chi si aggiungerà a Cremonese e Sampdoria – si deciderà invece con uno spareggio in campo neutro tra Spezia e Verona.

Venerdì 2

20.30

Sassuolo-Fiorentina 1-3

Sabato 3

18.30

Torino-Inter 0-1

21.00

Cremonese-Salernitana 2-0

Empoli-Lazio 0-2

Domenica 4

18.30

Napoli-Sampdoria 2-0

21.00

Atalanta-Monza 5-2

Lecce-Bologna 2-3

Milan-Verona 3-1

Roma-Spezia 2-1

Udinese-Juventus 0-1

La classifica della Serie A con la penalizzazione alla Juventus:

Napoli 90 Lazio 74 Inter 72 Milan 70 Atalanta 64 Roma 63 Juventus 62 * Fiorentina 56 Bologna 54 Torino 53 Monza 52 Udinese 46 Sassuolo 45 Empoli 43 Salernitana 42 Lecce 36 Spezia 31 Verona 31 Cremonese 27 Sampdoria 19

* – 10 punti

