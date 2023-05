Il centrodestra ha vinto in quasi tutte le città al voto per il ballottaggio

I candidati del centrodestra hanno vinto in quasi tutte le città al voto per il ballottaggio delle elezioni amministrative. Il risultato più atteso era quello di Ancona, non solo perché è l’unico capoluogo di regione ma anche perché per decenni è stata governata dal centrosinistra: ha vinto il centrodestra guidato da Daniele Silvetti.

A Massa, in Toscana, ha vinto Francesco Persiani, candidato del centrodestra. Ha battuto Romolo Enzo Ricci. A Brindisi, In Puglia, Pino Marchionna del centrodestra ha vinto contro Roberto Fusco. A Siena il ballottaggio è stato vinto da Nicoletta Fabio, che è riuscita a battere Anna Ferretti.

Il centrosinistra ha vinto soltanto a Vicenza con Giacomo Possamai, che ha ottenuto più voti del candidato del centrodestra Francesco Rucco.

Si votava per il primo turno in 167 comuni in Sardegna e in Sicilia, e per il ballottaggio in 6 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione dove al primo turno nessun candidato sindaco era riuscito a superare il 50 per cento dei voti: Pisa, Massa, Siena, Terni, Vicenza, Brindisi e Ancona.

I risultati del primo turno in Sicilia e in Sardegna dovrebbero arrivare in serata. I comuni siciliani in cui si vota sono 128, di cui quattro importanti capoluoghi di provincia: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. In Sardegna si vota in 39 comuni, ma nessuno è un capoluogo di provincia e solo due hanno più di 15 mila abitanti: Assemini e Iglesias.

Tra i capoluoghi in cui era stato eletto il sindaco al primo turno c’erano Brescia e Teramo, dove avevano vinto i candidati di centrosinistra, e Latina, Imperia, Sondrio e Treviso, dove avevano vinto i candidati della destra.