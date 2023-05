La linea ferroviaria tra Bologna e Rimini riaprirà lunedì

Ferrovie dello Stato (FS) ha annunciato che lunedì 29 maggio riaprirà completamente la linea ferroviaria tra Bologna e Rimini, quella che passa anche per Faenza e Forlì, e anche l’ultimo tratto di quella che collega Faenza con Ravenna, tutte danneggiate dall’alluvione che ha interessato la Romagna la settimana scorsa. Saranno dunque ripristinati tutti i collegamenti tra le principali città dell’Emilia-Romagna e tra le regioni adriatiche centrali e meridionali e il Nord Italia: passano per la Romagna i treni che collegano Lecce, Taranto e Bari, in Puglia, a Bologna e Milano.

Inizialmente i servizi di collegamento saranno limitati, perché sia il numero delle corse che la velocità dei treni nelle zone in cui sono stati fatti i lavori di ripristino torneranno in modo graduale: per questo nonostante la riapertura delle linee potranno esserci alcune modifiche agli orari e un allungamento dei tempi di viaggio tra Bologna e Rimini di circa 15 minuti.

Pubblicità

Riaprirà martedì 30 maggio, invece, il tratto che collega Portomaggiore e Ravenna, riattivando completamente la linea Ferrara-Ravenna-Rimini. Anche in questo caso inizialmente ci saranno limitazioni e rallentamenti. Non si sa invece quando riaprirà la linea che collega Bologna e Ravenna passando per Lugo, il comune della provincia ravennate, rimasto a lungo allagato: la ferrovia è stata danneggiata in particolare tra Castel Bolognese e Lugo e tra Lugo e Russi. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società di FS che si occupa dell’infrastruttura ferroviaria, dice che cercherà di ripristinarla entro la metà di giugno. Lo stesso vale per la linea tra Lugo e Granarolo Faentino, mentre per quella tra Lugo e Lavezzola si prevedono lavori più lunghi, almeno fino alla fine di giugno.