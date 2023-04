È morto Ryuichi Sakamoto

È morto il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto: aveva 71 anni e da tempo aveva un tumore. Sakamoto è considerato uno dei migliori compositori degli ultimi anni.

Sakamoto era nato nel 1952 a Tokyo, dove aveva avviato la sua carriera musicale dopo una laurea in composizione all’università della città. Sakamoto non era considerato geniale solo nel comporre musica – iniziò con i Yellow Magic Orchestra, tra i primi gruppi di elettronica giapponese e j-pop – ma anche nel saperla usare, destinandola alle funzioni più appropriate: ha scritto musica da concerto, da ballo e per videogame, suonerie per cellulari, inni politici e colonne sonore come quelle de L’ultimo imperatore, per cui vinse un Oscar per la migliore colonna sonora nel 1987. L’ultima colonna sonora a cui aveva lavorato era quella di The Revenant, film del 2015 diretto dal regista messicano Alejandro González Iñárritu. Nella sua carriera ha collaborato, fra gli altri, con David Bowie, Iggy Pop e David Byrne dei Talking Heads.

