Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo la cura di una bronchite

Sabato mattina intorno alle 10 e mezza papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato mercoledì scorso per una bronchite e dove è stato sottoposto a una terapia antibiotica. All’uscita dell’ospedale il Papa ha scambiato qualche parola con le molte persone che si erano radunate fuori dall’ospedale e ha chiesto di essere portato a Santa Maria Maggiore per pregare per tutte le persone malate, e in particolare per i bambini del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico. Ieri il Papa aveva visitato il reparto, ed era circolato molto il video di un suo battesimo improvvisato per un neonato ricoverato.

Il Corriere della Sera scrive che il Vaticano ha annunciato ufficiosamente che domenica il Papa celebrerà la messa per la Domenica delle Palme, una delle più importanti celebrazioni pasquali della Chiesa cattolica.

Papa Francesco ha 86 anni e in passato aveva già avuto diversi problemi di salute: nell’estate del 2021 era stato ricoverato per un’operazione al colon, e da cinquant’anni vive senza buona parte del polmone destro, perso come conseguenza di un’infezione contratta da giovane. Da tempo soffre anche di un dolore al ginocchio destro che lo porta a usare una sedia a rotelle per gran parte delle sue attività pubbliche.

Proprio per via delle sue condizioni di salute, negli ultimi anni molti vaticanisti hanno cominciato a discutere della possibilità che anche papa Francesco si dimetta, come ha fatto il suo predecessore, Benedetto XVI. Lo scorso dicembre, il Papa ha detto in un’intervista di aver già firmato un modulo di dimissioni «in caso di impedimento per questioni mediche».