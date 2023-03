37 persone sono morte in un incendio in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, nel nord del Messico

Un incendio in un centro di detenzione per migranti a Ciudad Juárez, nel nord del Messico, ha causato la morte di almeno 37 persone. Altre 21 sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. L’incendio è iniziato nella notte tra lunedì e martedì, e al momento non è chiaro da cosa sia stato causato. Il centro si trova vicino a uno dei ponti che passano sopra al fiume Rio Bravo e che collegano Ciudad Juárez alla città di El Paso, negli Stati Uniti. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, i migranti che si trovavano nel centro provenivano in gran parte dal Venezuela ed erano diretti negli Stati Uniti.