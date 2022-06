Il numero di morti tra i migranti trovati rinchiusi in un tir in Texas è salito a 53

Mercoledì sono morti due dei migranti che lunedì erano stati trovati ancora vivi nel tir abbandonato alla periferia di San Antonio, in Texas: complessivamente le persone morte per il caldo e la disidratazione subita nel camion sono diventate 53. Si ritiene che sia stata la più grave strage di migranti al confine tra Messico e Stati Uniti. Tre persone sono state arrestate in relazione alla vicenda.

A bordo del tir c’erano 67 migranti. Si pensa che provenissero dal Messico, dal Guatemala, dall’Honduras e forse da El Salvador: le autorità texane non sono ancora riuscite a identificarli tutti.