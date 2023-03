Il Partito Democratico ha scelto i suoi nuovi capigruppo alla Camera e al Senato

La neoeletta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha indicato i nuovi capigruppo del suo partito in parlamento. Per la Camera è stata scelta Chiara Braga, che è deputata del PD dal 2008 e nel corso della carriera si è spesso interessata al tema della sostenibilità: sostituirà Debora Serracchiani. Per il Senato è stato invece scelto Francesco Boccia, che è stato eletto senatore nel 2022 dopo quattordici anni alla Camera dei deputati. Boccia è stato anche ministro degli Affari regionali sotto il secondo governo guidato da Giuseppe Conte. Sostituirà Simona Malpezzi.

Entrambi sono molto vicini a Schlein: Braga è stata responsabile nazionale delle iniziative politiche della mozione a sostegno della sua candidatura in vista delle recenti primarie del PD, mentre Boccia ha coordinato la campagna.