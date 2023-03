Quanto manca allo Scudetto del Napoli?

Dopo i risultati dell’ultima giornata di Serie A, il Napoli passerà la sosta del campionato per le partite delle nazionali al primo posto in classifica con 19 punti di vantaggio sulla seconda, la Lazio. Il vantaggio è talmente ampio e la superiorità dimostrata dal Napoli fin qui talmente evidente che ormai da settimane ci si chiede quando potrà essere assegnato questo Scudetto, e quale sarà la partita decisiva.

A inizio aprile, quando riprenderà il campionato, mancheranno 11 giornate alla fine della stagione e il vantaggio attuale del Napoli equivale a 6 vittorie e 1 pareggio. Le regole della Serie A prevedono che in caso di arrivo a pari merito lo Scudetto venga assegnato tramite spareggio. Al Napoli basterà quindi mantenere queste distanze fino alla 32ª giornata, in programma nel weekend del 29-30 aprile, per vincere matematicamente lo Scudetto, dato che nelle restanti sei partite le avversarie potrebbero recuperare soltanto 18 dei 19 punti richiesti. In quella giornata il Napoli giocherà in casa nel “derby” campano contro la Salernitana.

Va detto però che 11 giornate sono ancora parecchie e il vantaggio in classifica del Napoli potrebbe sia aumentare che diminuire. Le avversarie principali fin qui sono state Inter e Milan, che continuano a perdere punti, mentre il Napoli non solo non perde, ma pareggia anche raramente (fin qui si contano 2 sconfitte e 2 pareggi in 27 giornate). Deve però giocare ancora molti scontri diretti: contro il Milan alla ripresa del campionato, e poi con la Juventus in trasferta il 23 aprile e con l’Inter alla terzultima giornata (anche se a quel punto potrebbe già essere campione d’Italia).

Oltre al campionato, il Napoli è in piena corsa anche in Champions League, dove ai quarti di finale dovrà giocare contro il Milan fra andata e ritorno. Entrambe le partite si giocheranno ad aprile, il 12 e il 18, e l’impegno potrebbe rallentare un andamento che fin qui è stato pressoché perfetto.

Va inoltre considerata la possibilità che nelle prossime settimane alla Juventus vengano tolti i 15 punti di penalità disposti lo scorso gennaio per il caso delle plusvalenze false. In tal caso la Juventus potrebbe avanzare al secondo posto: se avvenisse ora sarebbe a 15 punti dal Napoli.

