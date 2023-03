Per la prima volta dal 1949 un leader politico di Taiwan andrà in Cina

L’ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou ha annunciato domenica che visiterà varie città cinesi tra il 27 marzo e il 7 aprile. È la prima volta che un presidente taiwanese – in carica o no – visita la Repubblica popolare cinese dal 1949, anno il Partito comunista cinese vinse la guerra civile contro il Kuomintang, il partito nazionalista che aveva governato la Cina fino a quel momento, portando i suoi membri a rifugiarsi nell’isola di Taiwan.

Ma Ying-jeou è uno dei principali esponenti del Kuomintang, che esiste ancora e a Taiwan è considerato un partito che tradizionalmente è favorevole a mantenere legami con la Cina, pur negando fermamente di essere pro-Pechino. È già noto per aver scelto di incontrare il presidente cinese Xi Yingping a Singapore nel 2015, poco prima della fine del suo mandato.

La visita si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra Taiwan e la Cina continentale. Taiwan è di fatto uno stato indipendente ma la Cina lo rivendica come un proprio territorio, e negli ultimi anni ha organizzato frequentemente esercitazioni militari cinesi attorno all’isola, oltre a cercare di isolarla dipolamticamente. Il fatto che Taiwan sia fortemente appoggiata dagli Stati Uniti contribuisce ad aumentare ulteriormente le tensioni.

Ma Ying-jeou ha detto che visiterà le città di Nanchino, Wuhan, Changsha, Chongqing e Shanghai per incontrare studenti universitari e visitare monumenti storici legati alla Seconda Guerra Mondiale, al conflitto della Cina con il Giappone e alla rivoluzione del 1911, in cui fu rovesciato l’ultimo imperatore cinese. Non si sa se incontrerà anche funzionari o leader politici cinesi.

Da quando sono state rimosse le rigide restrizioni sui movimenti personali dovute al Covid-19 sia in Cina che a Taiwan, il Kuomintang ha dato molti segni di avvicinamento alla Repubblica popolare: lo scorso mese il presidente del partito Andrew Hsia ha visitato Pechino, incontrando l’importante dirigente del Partito Comunista Wang Huning. Sul fronte interno, Hsia è stato molto criticato per aver dimostrato una tale vicinanza alla Cina, ma il Kuomintang sostiene che sia centrale mantenere aperte le linee di comunicazione tra paesi, a maggior ragione date le tensioni.