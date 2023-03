Dove comprano casa le persone molto molto ricche

Caricamento player

Secondo un nuovo studio citato da Bloomberg le persone molto molto ricche, cioè quelle con un patrimonio superiore a 30 milioni di dollari, fanno investimenti immobiliari soprattutto in venti grandi città: la maggior parte sono metropoli statunitensi, tre sono in Asia, solo due sono europee e una è in Canada. La città di gran lunga preferita è New York, seguita da Londra e Hong Kong.

I milionari censiti dallo studio appartengono a una categoria di persona definite ultra-high-net-worth individuals (“individui con un patrimonio estremamente alto”, UHNWI), ossia coloro che hanno un patrimonio “ultra elevato”: non si tratta di persone semplicemente ricche o benestanti ma di chi possiede oltre 30 milioni di dollari patrimonio netto, ossia tra case, conti correnti, investimenti finanziari e via così. Capire dove investono in immobili queste persone è un dato piuttosto osservato perché dà un’idea di dove è possibile attendersi uno sviluppo immobiliare importante o comunque dove è possibile pensare che non ci sarà a breve un declino del settore.

Un altro dato notevole è che le grandi città del mondo sono ancora i luoghi in cui queste persone tendono a risiedere o a comprare seconde case, sia per ragioni culturali sia per stile di vita. La distribuzione della ricchezza tra paesi e regioni è cambiata negli ultimi decenni, ma le grandi metropoli rimangono il luogo preferito degli investimenti immobiliari di lusso.

New York è la città dove si concentrano maggiormente le case e le seconde case dei più ricchi (cioè quelle considerate dallo studio). È il centro finanziario più grande al mondo e rappresenta una delle più grandi economie regionali degli Stati Uniti. Lo status di New York la conferma come prima città non solo per il numero di prime case, ma anche per quello delle seconde.

Al secondo posto c’è Londra, che continua ad attirare ancora i più ricchi nonostante il Regno Unito non abbia prospettive economiche molto floride e il fatto che molti lavoratori dell’alta finanza la stiano comunque lasciando. Il mercato immobiliare della città però resta sempre in crescita, motivo per cui molti la scelgono come seconda casa anche in ottica di investimento. Hong Kong è in terza posizione grazie soprattutto alle prime case dei più ricchi, che sono attratti dal grande centro finanziario internazionale, dalla bassa tassazione e dai buoni collegamenti con la Cina.

Andando avanti con la classifica è comunque evidente che la maggior parte dei centri attrattivi per i più ricchi si trovi negli Stati Uniti, che ospitano 14 delle 20 città in cui si concentrano le prime e le seconde case dei ricchi. Questo riflette non solo il fatto che effettivamente molti ricchi risiedano negli Stati Uniti, ma anche il fatto che oltre alla classica New York ci sia un’ampia scelta di grandi città dove andare, anche quando si vuole comprare una seconda casa.

Se poi si considerano solo le seconde case – e si escludono quelle negli Stati Uniti, che fanno davvero classifica a parte – tra le dieci città con più seconde case di ricchi c’è anche Milano.