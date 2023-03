BBC è nei guai per avere sospeso il suo più famoso commentatore sportivo

Nel Regno Unito si sta discutendo molto della sospensione di Gary Lineker, popolarissimo conduttore di Match of the Day, principale programma sul calcio prodotto dalla BBC. Lineker, che è il conduttore più pagato dalla società, è stato sospeso dopo aver pubblicato sul proprio account Twitter alcune critiche alla nuova proposta di legge del governo britannico sull’immigrazione, e soprattutto ai toni con cui il governo ne ha parlato.

La sospensione di Lineker ha però provocato manifestazioni di solidarietà da parte di molti altri conduttori e presentatori dell’emittente, che si sono autosospesi dai propri ruoli per mostrare sostegno al loro collega, impedendo di fatto a BBC di trasmettere una serie di programmi sportivi su varie piattaforme.

Gary Lineker è stato uno dei più forti, apprezzati e popolari calciatori inglesi. È noto tra gli appassionati, tra le altre cose, per aver segnato 48 gol con la Nazionale inglese, ma anche perché nei sedici anni in cui ha giocato a calcio, col Barcellona, con il Tottenham e con la Nazionale, non ha mai ricevuto né un cartellino giallo né un rosso; è inoltre ricordato come autore di quella famosa frase sulla Germania che vince sempre i Mondiali. Conduce Match of the Day dal 1999, ed è famosissimo: su Twitter ha quasi 9 milioni di follower.

La scorsa settimana aveva pubblicato sul proprio account personale un tweet in cui aveva paragonato il linguaggio utilizzato dai ministri del governo britannico per parlare dei richiedenti asilo a quello «usato dalla Germania degli anni ’30». Un paragone definito «offensivo» dalla ministra dell’Interno britannica Suella Braverman, e criticato da molti altri ministri del governo, da alcuni membri del partito conservatore e dai media di orientamento conservatore.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Venerdì BBC aveva annunciato di aver sospeso Gary Lineker per aver violato il codice di condotta dell’emittente che richiede imparzialità da parte dei conduttori. La notizia era stata molto commentata e vista come uno dei segni del maggiore controllo esercitato dai conservatori sull’emittente pubblica. Nella mattina di sabato era però diventato chiaro che Match of the Day non sarebbe potuto andare in onda come al solito: nessuno degli altri commentatori del programma, degli ospiti abituali e dei possibili sostituti si era detto disponibile a sostituire Lineker e in generale a partecipare alla trasmissione.

La protesta si è poi significativamente estesa: molti conduttori di altri programmi sportivi di BBC hanno annunciato che non avrebbero lavorato questo weekend per manifestare il proprio sostegno a Lineker: BBC si è quindi trovata a dover riorganizzare il proprio palinsesto all’ultimo momento. Un programma sportivo che normalmente va in onda prima delle partite è stato rimpiazzato da un programma sull’antiquariato, un altro è stato sostituito da un approfondimento sul giardinaggio. Il boicottaggio ha coinvolto anche i programmi radio: un programma di commento delle partite dal vivo è stato sostituito da un podcast.

Lineker non ha commentato pubblicamente la propria sospensione. Un portavoce di BBC ha detto che sarà sospeso dalla conduzione del programma: «fino a quando non avremo una posizione concordata e chiara sul suo utilizzo dei social media». Stasera Match of the Day andrà in onda, ma senza conduttori e commentatori in studio: verranno mostrati solo video delle partite.