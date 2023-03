La storia del video che sta diventando un simbolo della resistenza ucraina

Da un paio di giorni circola online il video di un soldato ucraino, un prigioniero di guerra disarmato, che viene ucciso con armi automatiche in un’apparente esecuzione sommaria. Il video è molto impressionante: si vede l’uomo disarmato all’interno di quella che potrebbe essere una buca o una fossa profonda qualche decina di centimetri. Fuma una sigaretta, e guardando di sbieco dice: «Slava Ukraini», che in ucraino significa: «Gloria all’Ucraina». A quel punto, da dietro alla telecamera qualcuno risponde in russo: «Muori bastardo», e partono numerosi colpi con fucili d’assalto, che uccidono l’uomo sul colpo.

Il video è circolato moltissimo a partire da lunedì e al momento non ci sono prove definitive che a uccidere il prigioniero di guerra siano stati soldati russi, ma appare di gran lunga l’ipotesi più probabile. Non è nemmeno chiaro, al momento, quando il video sia stato girato.

Non è certamente il primo che mostra uccisioni di prigionieri di guerra ucraini da parte dei russi: in quest’anno di invasione sono state diffuse numerose testimonianze non soltanto di esecuzioni sommarie, ma anche di torture e sevizie. Il video del prigioniero però è particolarmente impressionante sia per l’atteggiamento dell’uomo sia per le sue ultime parole, quello «Slava Ukraini» che è di fatto il motto della resistenza ucraina.

In pochissime ore il video è diventato un simbolo di resistenza, ha attirato molta attenzione ed è stato commentato anche dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky (è molto violento e impressionante: la versione pixelata dal momento in cui il prigioniero di guerra viene colpito si può vedere qui).

Zelensky, lunedì sera, ha definito il prigioniero di guerra ucciso un eroe. «Oggi è stato pubblicato un video degli invasori che uccidono brutalmente un guerriero che coraggiosamente gli ha detto in faccia: «Gloria all’Ucraina!» […] Troveremo questi assassini». Martedì le autorità ucraine hanno poi reso nota l’identità del prigioniero di guerra ucciso: si chiamava Tymofiy Shadura, aveva 40 anni ed era disperso dal 3 di febbraio. Faceva parte di una brigata che stava combattendo a Bakhmut, la cittadina dell’oriente ucraino dove da mesi si concentrano gli scontri più violenti.

BREAKING:

The Ukrainian hero who defiantly said “Glory to Ukraine” before being murdered by Russian soldiers has been identified by his sister.

40-year-old Tymofiy Shadura was captured near Vuhledar, in the Donetsk region.

Rest In Peace Tymofiy. Ukraine will never forget you! pic.twitter.com/1NnHlBA0Gq

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 7, 2023