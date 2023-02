La sessantunesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

PS VR2 è l’argomento con cui si apre la sessantunesima puntata di Joypad: il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony è un colossale passo in avanti rispetto al modello precedente ma ha bisogno che qualcuno inizi a svilupparci giochi più coraggiosi e innovativi. Si parla poi di Wild Hearts, l’interessante hunting game di Electronic Arts, Octopath Traveler 2, Like a Dragon: Ishin! e Atomic Hearts, con le polemiche che si sta portando dietro. Dopo aver inspiegabilmente e diffusamente parlato di barili esplosivi nei videogiochi è il momento dei consigli: l’ancora meraviglioso Metroid Prime per Switch, in versione remastered, la solita mappa di Warzone e Pistol Whip per PS VR2.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.