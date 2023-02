Quanto è aumentato il prezzo della pizza

Come conseguenza dei rincari degli ingredienti – la farina, l’olio, il pomodoro, la mozzarella – nell’ultimo anno in Italia è aumentato notevolmente il costo di fare la pizza. Oggi una pizza margherita è arrivata a costare un quarto in più rispetto a un anno fa.

Non ci sono molti dati su quanto abbiano aumentato i prezzi le pizzerie, ma principalmente aneddoti di singoli ristoratori o associazioni di categoria che nel corso dello scorso anno hanno denunciato di essere costretti a aumentare i prezzi per far fronte a tutti i rincari. La Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi, stima che mediamente nelle sue pizzerie associate a gennaio i prezzi siano stati più alti del 7,7 per cento rispetto a un anno fa. Si può ricostruire con più precisione quanto sia diventato più costoso in media fare la pizza nel forno di casa (o in un forno elettrico specifico per pizza) usando i dati che l’Istat pubblica sul costo dei singoli ingredienti e sul prezzo delle pizze pronte da supermercato.

La farina costa il 20,6 per cento in più rispetto un anno fa, la mozzarella il 27,6, il pomodoro solo l’1,1 per cento in più ma negli ultimi mesi ha subìto aumenti importanti, l’olio d’oliva il 20,5 per cento in più e il costo dell’elettricità oggi è l’88,8 per cento più alto rispetto a un anno fa (ma sappiamo che nello scorso anno è stato anche molto più alto).

Mettendo insieme tutti questi dati Bloomberg ha elaborato un suo indice per calcolare quanto in media sia aumentato il costo di fare una pizza margherita in casa: complessivamente del 25 per cento rispetto a un anno fa, mentre il prezzo delle pizze pronte, secondo l’Istat, è aumentato del 9,6 per cento.

In entrambi i casi il costo è aumentato notevolmente e quello di farsela in casa supera anche l’inflazione generale – ossia l’aumento medio del costo della vita – che a gennaio è stata del 10,1 per cento.

