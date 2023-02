L’inflazione a dicembre ha rallentato, sia in Italia che in Eurozona

Mercoledì mattina sono stati diffusi i dati ISTAT ed EUROSTAT sull’inflazione di dicembre, ossia l’aumento medio dei prezzi, in Italia e nell’area dei paesi che adottano l’euro, la cosiddetta “Eurozona”. Già a novembre l’inflazione aveva iniziato a rallentare e i dati di dicembre sembrano confermare questo andamento: in Italia i prezzi sono aumentati mediamente del 10,1 per cento (dall’11,6 di novembre) rispetto a dicembre 2021 e dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente. Nell’Eurozona il rallentamento è stato meno marcato e i prezzi sono aumentati dell’8,5 per cento (dal 9,2 di novembre) rispetto a dicembre 2021 e si sono ridotti dello 0,4 per cento rispetto al mese precedente. In entrambi i casi, il rallentamento è in larga parte spiegato dalla riduzione media del costo dell’energia, ossia del motivo principale che ha innescato i forti rincari all’inizio dello scorso anno.

Sono entrambi buoni segnali ed è probabile che questo rallentamento sia il risultato delle politiche piuttosto aggressive di aumento dei tassi d’interesse condotte negli scorsi mesi dalla Federal Reserve, la banca centrale americana, e dalla Banca Centrale Europea. È tuttavia ancora presto per capire se effettivamente ci sia davvero una tendenza in discesa, anzi: le banche centrali continueranno ad aumentare i tassi con il fine di rallentare l’economia, con lo scopo di “raffreddare” l’aumento dei prezzi. Potrebbero però farlo a un ritmo meno intenso.

– Leggi anche: L’inflazione sta infine scendendo?