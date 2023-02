Com’è Lampedusa d’inverno

A Lampedusa, l’isola italiana più vicina alle coste africane che alla Sicilia, vivono poco meno di seimila persone. D’estate diventano molte di più, per via del flusso di turisti che frequentano le sue spiagge da cartolina e i migranti che cercano di raggiungerla con barchini e gommoni dalle coste di Tunisia e Libia. D’inverno invece l’isola cambia completamente faccia: i turisti sono pochissimi, il maltempo impedisce l’arrivo dei migranti, e anche i lampedusani spesso trascorrono questi mesi in vacanza, lontano dall’isola. Tommaso Merighi del Post ha raccontato come cambia Lampedusa d’inverno, nel video che trovate qui sotto.

