Silvio Berlusconi è stato assolto in primo grado nel processo “Ruby ter”

Silvio Berlusconi è stato assolto nel processo di primo grado del cosiddetto processo “Ruby ter”, in cui era imputato per corruzione in atti giudiziari. Il collegio di giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano, presieduto da Marco Tremolada, ha disposto l’assoluzione perché “il fatto non sussiste”, dopo una camera di consiglio durata due ore.

Il processo è durato sei anni ed è stato chiamato così dalla stessa procura di Milano perché è il terzo procedimento che riguarda la vicenda che coinvolse la giovane donna di origini marocchine Karima El Mahroug, che i giornali chiamarono “Ruby Rubacuori”. Nello specifico, in questo processo Berlusconi era accusato di aver dato denaro ad alcune testimoni nei processi precedenti, Ruby e Ruby bis, perché dicessero il falso. L’ex presidente del Consiglio si era sempre difeso definendo le donazioni un atto di generosità per chi aveva avuto la propria vita sconvolta dai processi.

L’assoluzione perché “il fatto non sussiste” è una assoluzione piena, che implica che lo stesso reato di cui l’imputato era accusato non sia stato provato. Nel caso specifico, il tribunale di Milano ha ritenuto che la presunta corruzione non sia esistita.

Insieme a Berlusconi sono state assolte, sempre con la formula “perché il fatto non sussiste”, anche Karima el Mahroug e le venti giovani ex ospiti delle serate di Arcore. Alcuni altri imputati per posizioni minori sono invece stati prosciolti per intervenuta prescrizione.

La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, che sosteneva l’accusa, ha rinviato a dopo la lettura delle motivazioni la decisione se ricorrere in appello contro le asoluzioni: aveva chiesto per Berlusconi una condanna a 6 anni di reclusione e la confisca di 10.846.123 euro. Berlusconi era già stato assolto in due precedenti filoni della stessa inchiesta, a Siena e a Roma.

