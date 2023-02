Almeno 73 persone migranti risultano disperse in seguito a un naufragio al largo della Libia

Mercoledì l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, agenzia dell’ONU, ha detto che almeno 73 persone migranti risultano disperse in seguito al naufragio del barcone su cui viaggiavano al largo della Libia, e che sono presumibilmente morte. L’agenzia ha detto che il barcone era partito martedì 14 febbraio dalla città di Qasr Alkayar, circa 80 chilometri a est della capitale libica Tripoli, e che era diretto in Europa. A bordo c’erano più di 80 persone: finora 11 corpi sono stati recuperati dagli operatori della Mezzaluna Rossa in Libia e 7 persone sono state salvate.

Seven survivors who made it back to shore in extremely dire conditions are currently in the hospital.

So far 11 bodies have been retrieved by the Libyan red Crescent and the local police.

— IOM Libya (@IOM_Libya) February 15, 2023