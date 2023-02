Kevin Durant giocherà nei Phoenix Suns

Giovedì, a poche ore dalla chiusura del mercato del basket NBA, il 34enne Kevin Durant, uno dei più forti giocatori in attività, è passato dai Brooklyn Nets ai Phoenix Suns. Per i Nets la cessione di Durant, che arriva poco dopo quella di Kyrie Irving, è la fine di un ciclo che in molti si aspettavano vincente e che invece non è mai nemmeno arrivato vicino a esserlo. Per i Suns, da poco passati sotto il controllo del miliardario Mat Ishbia, l’arrivo di Durant potrebbe significare la vittoria del titolo.

Il trasferimento è parte di una serie di scambi di giocatori e cessioni di scelte ai “draft” dei prossimi anni (il “draft” è un evento che si tiene ogni estate in cui le squadre NBA scelgono i migliori giovani che arrivano dai college o dall’estero). Per avere Durant, i Suns hanno rinunciato ad alcuni giocatori importanti, anche se non alle loro stelle, oltre che a qualche opportunità futura di scegliere i migliori talenti dei prossimi anni.

Dalle informazioni diffuse finora (ma le cose potrebbero anche essere finalizzate con qualche modifica nelle prossime ore) l’operazione è andata così: oltre a Durant, è passato da Brooklyn a Phoenix anche T.J. Warren; in cambio i Suns hanno dato ai Nets tre giocatori – Mikal Bridges, Cam Johnson e Jae Crowder –, quattro prime scelte “non protette” a quattro draft futuri (quelli del 2023, 2025, 2027 e 2029) e la possibilità di scambiare le scelte ai draft del 2028. Per prime scelte “non protette” si intendono scelte che passeranno comunque dai Suns ai Nets: negli scambi NBA spesso si scambiano “scelte protette”: significa che il passaggio di mano della scelta viene rinviato se quella scelta diventa una delle prime del draft (e quindi più preziosa perché permette di selezionare i giocatori migliori).

Durant gioca in NBA dal 2007, quando fu la seconda scelta assoluta al draft. Prima dei Nets aveva giocato nei Seattle SuperSonics, negli Oklahoma City Thunder (cioè gli stessi Sonics che nel frattempo avevano cambiato nome e città) e nei Golden State Warriors, squadra con cui vinse due titoli NBA nel 2017 e nel 2018. È uno dei migliori realizzatori della storia NBA, uno di quelli di cui si dice talvolta che siano pressoché “immarcabili”, cioè quasi impossibili da fermare. Ha partecipato a tredici All Star Game (la partita-esibizione annuale che riunisce i migliori giocatori della lega), ha vinto tre ori olimpici con la nazionale statunitense e nel 2013-2014 è stato scelto come miglior giocatore della stagione regolare.

Nonostante sia considerato da oltre un decennio uno dei primi cinque giocatori della NBA, Durant ha vinto i suoi due titoli inserendosi in un contesto rodato, strutturato e vincente come quello di Golden State. In entrambe le occasioni è stato nominato miglior giocatore delle Finals, ma la squadra non era esattamente costruita intorno a lui. In precedenza era arrivato una volta alle Finals, con Oklahoma, perdendole contro LeBron James e i Miami Heat.

Già l’estate scorsa Durant aveva chiesto di poter lasciare i Brooklyn Nets, squadra con cui in questa stagione aveva fin qui giocato bene, con una media di quasi 30 punti a partita. Al momento si sta riprendendo da un infortunio al ginocchio destro, ma ci aspetta comunque che rientrerà a breve.

Ai Suns, Durant troverà tra gli altri Chris Paul, Devin Booker e Deandre Ayton, e andrà a formare una squadra che sulla carta ha tutto per puntare al titolo NBA: sarebbe il primo titolo nella storia dei Suns, dopo che nel 2021 la squadra aveva perso in finale contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Ad oggi, nonostante non pochi problemi di infortuni, i Suns sono quinti nella Western Conference, con 30 vittorie e 26 sconfitte (la Western Conference è uno dei due grandi gironi in cui è divisa la NBA).

Mat Ishbia, il nuovo proprietario dei Phoenix Suns, ha 42 anni e si occupa soprattutto di prestiti immobiliari. Nel 2022 il precedente proprietario, Robert Sarver, fu sospeso per un anno dai suoi incarichi e multato per 10 milioni di dollari, la massima sanzione a disposizione dei dirigenti della NBA, in seguito alla pubblicazione di un’indagine indipendente realizzata da uno studio legale sulle condotte tenute da Sarver nell’arco di quasi un ventennio.

Per i Brooklyn Nets, che nella stagione 2021-22 erano riusciti a formare un trio composto da Durant, Irving e James Harden, la partenza di Durant (dopo quella di Irving pochi giorni fa e di Harden un anno fa) è l’evidente chiusura di un ciclo. Molti si aspettavano che questa squadra potesse essere vincente, ma a causa di infortuni e problemi di gestione interna i Nets non sono nemmeno mai arrivati una finale di Conference (semifinale dei playoff).

Il mercato NBA chiuderà alle 21 italiane di giovedì 9 febbraio.