C’è stato un forte terremoto al confine tra Siria e Turchia

Nella notte tra domenica e lunedì c’è stato un forte terremoto, di magnitudo 7.8, tra il sud della Turchia e il nord della Siria. Molti edifici in decine di città di entrambi i paesi sono crollati e sono morte almeno 360 persone: è un numero provvisorio che quasi certamente salirà, dal momento che ci sono molti dispersi sotto le macerie.

L’epicentro del terremoto è stato poco a nord della città di Gaziantep, nella Turchia meridionale, a circa 90 chilometri dal confine siriano. Dopo la prima scossa, che è stata la più forte, ce ne sono state almeno altre 20, la più intensa delle quali di magnitudo 6.6. Le città colpite e in cui sono crollati edifici sono comprese in un’area vasta, che va dalle città siriane di Aleppo e Hama, a nord-ovest del paese, fino alla turca Diyarbakir, oltre 330 chilometri a nord-est.

Tragic! The moment two buildings in Aleppo collapsed following the 7,4 magnitude earthquake that struck Syria and Turkey, hundreds are reported killed in both countries and many others are still under rubble. The earthquake was felt in Lebanon, Iraq, Armenia, and Cyprus. pic.twitter.com/1vnWFE3zuh

