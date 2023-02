Le foto dei danni causati dal terremoto in Turchia e Siria

Le foto del terremoto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì tra la Turchia meridionale e la Siria settentrionale mostrano moltissimi edifici distrutti in diverse città, con soccorritori e sopravvissuti al lavoro per cercare le persone disperse sotto le macerie, in diversi casi con l’aiuto di escavatori. In alcune città turche, come Malatya, il terremoto è coinciso con una tempesta di neve che ha causato ulteriori disagi agli sfollati.

Attenzione, alcune immagini sono forti

