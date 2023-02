A Cipro si sta votando per un nuovo presidente

A Cipro si sta votando per il primo turno delle elezioni presidenziali a cui il 12 febbraio potrebbe seguire un secondo turno di ballottaggio se, come sembra al momento molto probabile, nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta. Il presidente uscente, il 76enne Nikos Anastasiadīs, è in carica da dieci anni e non si è potuto ricandidare perché ha raggiunto il limite di due mandati consecutivi. I tre principali candidati – dei 14 in totale – sono sostenuti da aree politiche diverse ma sono comunque tutti considerati sostanzialmente piuttosto vicini alle posizioni di Anastasiadīs.

Come è sempre da decenni, la più importante questione politica di Cipro riguarda le relazioni con la parte turca dell’isola, l’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. L’isola è infatti divisa dal 1974, quando la Guardia nazionale cipriota e la giunta militare al governo in Grecia (il “regime dei colonnelli“) organizzarono un colpo di stato e l’esercito della Turchia invase parte di Cipro. Oltre a questo, i maggiori problemi del paese riguardano inflazione, corruzione e immigrazione (Cipro, per la sua posizione geografica, ha molti richiedenti asilo, specie se in relazione ai suoi abitanti).

Secondo i sondaggi pre-elettorali il candidato dato per favorito, seppur ampiamente sotto la soglia necessaria a ottenere la maggioranza assoluta, è Nikos Christodoulides, l’ex ministro degli Esteri ed ex portavoce del governo che si è presentato da indipendente ma è sostenuto da diversi partiti dell’area centrista. Ha 49 anni e rispetto agli altri candidati è forse quello che terrebbe un approccio più duro nei rapporti con la Turchia.

Quasi di sicuro il candidato che andrà al ballottaggio con Christodoulides sarà uno tra Andreas Mavroyiannis e Averof Neofytou. Mavroyiannis ha 66 anni ed è sostenuto da AKEL, il Partito Progressista dei Lavoratori, di sinistra. Neofytou ha 61 anni ed è il leader di DISY, il partito di centrodestra del presidente Anastasiades e l’ex partito di Christodoulides.

Cipro è una repubblica presidenziale, in cui cioè il presidente è a capo del governo. A queste elezioni si sono registrate per votare 561mila persone e, anche in virtù della poca polarizzazione tra candidati, ci si aspetta un’alta astensione.

