A Cipro si andrà al ballottaggio per le elezioni presidenziali

Nessuno dei 14 candidati alle elezioni presidenziali di domenica a Cipro ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti per essere eletto al primo turno, come largamente previsto dai sondaggi: i due più votati sono stati l’ex ministro degli Esteri Nikos Christodoulides, centrista, e Andreas Mavroyiannis, di sinistra, che con il 32 e il 29,6 per cento dei voti rispettivamente si sfideranno al ballottaggio del prossimo 12 febbraio.

Christodoulides era il candidato dato per favorito dai sondaggi, seppur sotto la soglia necessaria per essere eletto al primo turno: si è presentato da indipendente, ma è sostenuto da diversi partiti dell’area centrista. Mavroyiannis invece è sostenuto da AKEL, il Partito Progressista dei Lavoratori, di sinistra: si prevedeva che a sfidare Christodoulides al ballottaggio sarebbe stato o lui o Averof Neofytou, il leader di DISY, il partito di centrodestra del presidente uscente Nikos Anastasiadīs, nonché l’ex partito di Christodoulides. Averof è arrivato terzo, con poco più del 26 per cento dei voti. Hanno votato circa 404mila persone sulle 561mila che si erano registrate per farlo, con un’affluenza del 72 per cento.

– Leggi anche: A Cipro si vota per un nuovo presidente