La fine del Boeing 747

Martedì 31 gennaio verrà consegnato alla compagnia aerea Atlas Air l’ultimo modello di un aereo Boeing 747: dopo questo non ne sono stati più prodotti. Il primo fu costruito e presentato nel 1968, e da allora è diventato uno dei modelli più importanti della storia dell’aviazione, soprattutto perché di fatto introdusse la possibilità di viaggiare per lunghe tratte a prezzi sostenibili per le masse, grazie a un insieme fino ad allora mai visto di efficienza nel volo e capienza di passeggeri. «Il 747 rimpicciolì il mondo», ha sintetizzato con una metafora al Financial Times lo storico aziendale di Boeing, Michael Lombardi.

L’ultimo modello servirà come aereo per il trasporto merci, come la grandissima parte di quelli che l’azienda aeronautica statunitense Boeing ha venduto negli ultimi anni, nonostante la sua fama sia legata soprattutto al trasporto di passeggeri. Quello del trasporto merci è un mercato in cui la capienza del Boeing 747 può avere ancora oggi una certa utilità, ma in generale era ormai da tempo che l’azienda ne aveva progressivamente ridotto la produzione. L’ultimo per il trasporto dei passeggeri era stato venduto alla compagnia Korean Air nel 2017.

Il motivo principale del declino del Boeing 747 è che è un aereo più costoso da costruire rispetto a modelli più moderni che hanno due soli motori, invece dei suoi quattro, e che garantiscono la stessa efficienza e capienza a costi inferiori. Resta però un modello che gode di un’ottima fama tra i piloti, che generalmente lo considerano tra i più eleganti e comodi da guidare.

È stato per molti anni l’aereo più popolare al mondo, anche tra i non esperti di aviazione, tanto da essere soprannominato “regina dei cieli”. Dentro aveva due corridoi e tre file di posti, era più largo di quelli che venivano prodotti prima, ma anche di quelli con cui si viaggia abitualmente oggi. Una fila orizzontale aveva dai 7 ai 10 posti, con la disposizione più tipica che seguiva lo schema 3-4-3. In più di cinque decenni Boeing ha costruito 1.574 modelli 747 con una capienza di più di cento persone, ma di questi moltissimi potevano portarne anche tra le 350 e le 400, e il modello più capiente superava le 500.

Il Boeing 747 è entrato nell’immaginario comune anche perché dal 1990 è il modello (seppur potenziato) usato per gli Air Force One, ossia il nome con cui vengono chiamati gli aerei su cui viaggiano i presidenti degli Stati Uniti: il contratto con il governo americano, che è ancora in vigore, è una delle ragioni per cui Boeing ha continuato a produrre il modello così a lungo.