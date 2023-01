Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open per la decima volta. Nella finale maschile del torneo, giocata a Melbourne quando in Italia era domenica mattina, ha battuto in tre set il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6.

Djokovic si conferma così il tennista più vincente nella storia del torneo australiano del Grande Slam, staccando di quattro successi lo svizzero Roger Federer e l’australiano Roy Emerson. Dal 2008, anno del suo primo titolo, a oggi, Djokovic ha vinto ogni finale degli Australian Open a cui ha partecipato.

Il serbo aveva iniziato il torneo da quinto nel ranking mondiale e ora tornerà il numero uno al mondo. Si era presentato in Australia dopo aver saltato l’ultima edizione — fra molte polemiche — perché sprovvisto del vaccino contro il coronavirus richiesto ai giocatori. Non aveva quindi potuto difendere il titolo vinto l’anno precedente, per la terza volta consecutiva, che era andato allo spagnolo Rafael Nadal.

Con quest’ultima vittoria, Djokovic ha raggiunto proprio Nadal con 22 vittorie nei tornei dello Slam, mentre quelle complessive ottenute fin qui in carriera sono 93.

Sabato, invece, la finale femminile di quest’ultima edizione degli Australian Open è stata vinta dalla bielorussa Aryna Sabalenka, che ha battuto la kazaka Elena Rybakina.