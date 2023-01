La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Australian Open, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Grande Slam: ha battuto in finale la tennista russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Per Sabalenka è il primo titolo del Grande Slam: con questa vittoria sale al secondo posto nella classifica WTA, l’associazione che riunisce le tenniste professioniste.