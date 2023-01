La nave di Medici Senza Frontiere con a bordo 69 migranti sarà mandata a La Spezia

Martedì sera il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha dato indicazione alla nave Geo Barents della ong Medici Senza Frontiere, che aveva appena soccorso 69 migranti nel Mediterraneo centrale, di sbarcarli nel porto di La Spezia, a cinque giorni di navigazione da dove si trovava la nave in quel momento. Ricevuta l’indicazione, Geo Barents si è subito mossa verso La Spezia. Il nuovo codice di condotta per le ong che soccorrono migranti in mare approvato a fine dicembre impone che le loro navi si dirigano infatti verso il porto assegnato dopo una sola operazione di soccorso, e che quindi non si fermino a soccorrere altri migranti anche nel caso in cui ricevano segnalazioni di imbarcazioni in difficoltà.

Il governo Meloni sta continuando, insomma, a ostacolare le operazioni delle ong nel Mediterraneo, indicando loro di sbarcare nei porti del Nord Italia, anziché del Sud come successo sempre negli ultimi anni. Di fatto sta cercando di rendere le operazioni più complesse e costose, scoraggiandole.

Nelle scorse settimane il governo aveva indicato alle navi delle ong come porti di sbarco diverse città del Centro e Nord Italia, fra cui Livorno, Ravenna, e Ancona. Il porto più a nord in cui erano state mandate era quello di Ravenna, in Emilia-Romagna, poco più a nord di quello di La Spezia. La pratica di mandare nei porti del Nord le navi delle ong prolunga le sofferenze delle persone soccorse, già provate da giorni di navigazione e da traumi subiti durante il naufragio o la permanenza nei centri di detenzione in Libia, e alcuni esperti di immigrazione ritengono che violi alcune convenzioni internazionali sul soccorso in mare.

Medici Senza Frontiere ha fatto sapere che le 69 persone che sono state soccorse erano a bordo di un gommone sovraffollato in acque internazionali. Poco prima la nave Geo Barents stava per soccorrere un’altra imbarcazione in difficoltà, che però era già stata intercettata dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica: l’equipaggio della Guardia Costiera Libica aveva detto via radio a quello della Geo Barents di non avvicinarsi, altrimenti le avrebbe sparato.

#GeoBarents

❗️Il nostro team ha assistito oggi all'intercettazione da parte della Guardia Costiera Libica di un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali.

Mentre ci avvicinavamo per aiutare le persone e portarle in salvo, hanno minacciato di sparare. pic.twitter.com/ul4fw2KRVu — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) January 24, 2023

La Guardia Costiera Libica è nota per il suo scarso rispetto dei diritti umani delle persone intercettate – che riporta in Libia, dove verosimilmente saranno sottoposte a torture e violenze – e per l’atteggiamento aggressivo nei confronti delle navi delle ong. Già nel 2016 aveva sparato alcuni colpi in aria per impedire a una nave di Medici Senza Frontiere di soccorrere un’imbarcazione di migranti. L’anno successivo Medici Senza Frontiere aveva brevemente sospeso le operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale per via del continuo «comportamento minaccioso della Guardia Costiera Libica».

Per ora Medici Senza Frontiere non ha commentato né le minacce della cosiddetta Guardia Costiera Libica né la decisione del governo italiano di assegnare loro il porto di La Spezia.

Qualche giorno fa in un’intervista al Foglio il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, sostenuto dal centrodestra, aveva detto: «Se l’autorità portuale della Spezia ha le condizioni per accogliere i barconi, benissimo. La città fa sempre la sua parte tutti i giorni. Lo facciamo per i senza dimora, per i migranti, per tutti. Da noi attraccano duemila navi all’anno: 1.200 commerciali, 200 navi da crociera, più le navi militari. Una in più o una in meno non fa la differenza».