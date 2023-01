Le previsioni meteo per martedì 24 gennaio

Secondo le previsioni meteo per domani, martedì 24 gennaio, sarà una giornata prevalentemente nuvolosa in tutta Italia, con possibilità di piogge e nevicate soprattutto al Nord e nelle zone appenniniche del Centro. Al Nord ci saranno forti piogge fin dal mattino in Emilia-Romagna, nel Triveneto e in Piemonte, con nevicate su Alpi e Prealpi oltre i 1.000 metri e sugli Appennini emiliani oltre i 600-700 metri. Al Centro ci sarà cielo molto nuvoloso su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con piogge possibili in particolare sulle regioni adriatiche. Sarà una giornata un po’ più soleggiata al Sud dove sono previste poche nubi solo in Molise, nell’entroterra campano e nella

Puglia settentrionale.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili