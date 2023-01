La cinquantanovesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

A giudicare dall’elenco dei giochi in arrivo, il 2023 sarà l’anno in cui l’industria si metterà definitivamente alle spalle la pandemia e proverà a recuperare il terreno perso negli ultimi anni, nei quali i tempi per lo sviluppo dei videogiochi ad alto budget si sono dilatati proprio a causa del nuovo modo di concepire i processi produttivi che il lavoro da casa ha reso obbligatori. Prima però di vedere a cosa si giocherà il prossimo anno i tre di Joypad hanno fatto la loro consueta classifica dei migliori giochi del 2022, non senza qualche strascico polemico. Prima dei consigli finali poi (Freud’s Bones, OTTTD e Severed Steel) si è trovato il tempo per parlare di Venice 2089, il gioco vincitore dell’iniziativa Indie Forge organizzata da Red Bull.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.