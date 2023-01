Il governo degli Stati Uniti vuole definire il gruppo Wagner come “organizzazione criminale transnazionale”

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che saranno imposte nuove sanzioni nei confronti del gruppo Wagner, la società di militari mercenari che combatte in Ucraina al servizio della Russia, responsabile di vari attacchi in territorio ucraino compreso quello alla città di Bakhmut, nel Donetsk. Il gruppo sarà indicato come importante “organizzazione criminale transnazionale”, definizione che consentirà al governo statunitense di imporre sanzioni più dure nei confronti del gruppo Wagner, riducendo ulteriormente le sue possibilità di fare affari in ambito internazionale.

Gli Stati Uniti hanno accusato l’organizzazione di avere rapporti con la Corea del Nord per la fornitura di armi, in violazione delle sanzioni cui è da tempo sottoposto il paese. Secondo stime del governo statunitense, il gruppo Wagner spende circa 100 milioni di dollari al mese per finanziare le proprie attività militari in Ucraina, facendo affidamento su circa 50mila mercenari, la maggior parte dei quali arruolati nelle carceri russe.