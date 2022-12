Gli Stati Uniti dicono che la Corea del Nord ha venduto armi al gruppo Wagner, che combatte per la Russia nella guerra in Ucraina

Secondo quanto riportato giovedì dal governo degli Stati Uniti, la Corea del Nord avrebbe venduto armi al gruppo Wagner, la società di militari mercenari che sta combattendo in Ucraina al servizio della Russia e che ha avuto un ruolo centrale nei recenti attacchi alla città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, nell’est del paese. L’invio di armi al gruppo Wagner è una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU: se fosse confermato, comporterebbe ulteriori sanzioni internazionali per il gruppo di mercenari, le cui attività sono già soggette a rigide restrizioni. Il governo del Regno Unito ha fatto sapere di avere le stesse informazioni divulgate dagli Stati Uniti. Sia la Corea del Nord che il gruppo hanno invece negato la compravendita di armi: il capo del gruppo Wagner, Yevgeny V. Prigozhin, ha parlato di «gossip e speculazione».

Secondo quanto detto dal portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, il gruppo Wagner starebbe spendendo circa 100 milioni di dollari al mese per le sue operazioni in Ucraina. Si stima che il numero di mercenari del gruppo attualmente impiegati in Ucraina vada da 20mila a 50mila.